Берлину следует принять активное участие в мирном урегулировании украинского конфликта, заявил депутат Бундестага от Левой партии Дитмар Бартш в интервью каналу Welt.

В 2024 году западные политики и общественные деятели, на фоне неудач ВСУ на линии противостояния, стали постоянно поднимать тему разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем.

«Я думаю, Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия», — отметил парламентарий.

По его оценке, поставки вооружений и военной техники ВСУ не помогут завершить конфликт. Он добавил, что ни одно западное оружие не принесло украинской армии успех.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что атака ВСУ на Курскую область только укрепила российское общество, показала «истинное лицо врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции».