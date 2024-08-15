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В Германии призвали возместить убытки за подрыв «Северных потоков»

Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг призвал власти страны потребовать возмещения убытков за диверсию на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на местные СМИ.

В Германии призвали возместить убытки за подрыв «Северных потоков»
© globallookpress.com

Ответственность за диверсию Ханнинг возложил на власти Украины и Польши. Такой вывод он сделал на основе собственного предположения, что власти двух стран состояли в сговоре с целью подорвать газопровод.

«Я ожидаю от федерального правительства, что (ему — прим. ред.) будет понятно, что необходимо потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков», — заявил он.

Напомним, что 26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» прогремели два одновременных взрыва. Власти России заявили, что взрывы стали результатом диверсии, но конкретные виновные в произошедшем не найдены до сих пор.

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