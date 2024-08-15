В Германии призвали возместить убытки за подрыв «Северных потоков»

Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг призвал власти страны потребовать возмещения убытков за диверсию на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на местные СМИ.

Ответственность за диверсию Ханнинг возложил на власти Украины и Польши. Такой вывод он сделал на основе собственного предположения, что власти двух стран состояли в сговоре с целью подорвать газопровод.

«Я ожидаю от федерального правительства, что (ему — прим. ред.) будет понятно, что необходимо потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков», — заявил он.

Напомним, что 26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» прогремели два одновременных взрыва. Власти России заявили, что взрывы стали результатом диверсии, но конкретные виновные в произошедшем не найдены до сих пор.