В Нидерландах допустили пересмотр отношений с Украиной из-за «Севпотоков»

Нидерландские власти не исключают сокращения поддержки Украины, если обнаружится ее причастность к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил депутат голландского парламента Хэнк Вермеер, его цитирует ТАСС.

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«Показывать пальцем на Киев пока преждевременно, однако если Украина действительно стоит за атакой, то это может иметь последствия для поддержки страны голландцами», — заявил парламентарий в эфире радиопрограммы Sven op 1.

На днях немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным немецких СМИ, ему могла помогать супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.

Как писал Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По информации издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина.