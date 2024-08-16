Лукашенко призвал прекратить «драчку» России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе заинтересованы в продолжении украинского конфликта и гибели как можно большего числа людей.

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«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (на Западе. — RT)», — цитирует его БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, высокопоставленные американские чиновники в открытую говорят: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут».

«Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что по Украине надо побыстрее договариваться.

Он также назвал украинский кризис результатом философии западных политиков.