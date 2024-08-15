Лукашенко назвал цель Запада в украинском конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто желает русским и украинцам «подохнуть» в конфликте. Lenta.ru

«Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут». <...> Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — сказал Лукашенко. News.ru

При этом он в очередной раз призвал начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, в продолжении которого заинтересован лишь Запад. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им», - сказал он. ТАСС