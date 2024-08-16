В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва «Северных потоков»

Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в эфире телеканала Welt призвал правительство Германии потребовать от властей Украины и Польши возместить убытки из-за подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом пишет ТАСС.

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«Я ожидаю от федерального правительства, что [ему] будет понятно, что необходимо потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков», — сказал он.

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Ранее бывший глава разведки Германии Август Ханнинг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда договорились об организации подрыва газопроводов. Он отметил, что уничтожение СП и СП-2 могло быть проведено согласно «соглашению между высшими эшелонами власти на Украине и в Польше».

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.