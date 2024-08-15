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Президент Палестины Аббас заявил, что намерен посетить сектор Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен посетить сектор Газа. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента Турции, передает ТАСС.

Президент Палестины посетит Газу
© РИА Новости
«У нас нет иного выбора, так что я и другие члены руководства Палестинской национальной администрации решили посетить Газу, а после этого — Иерусалим», — сообщил он.

Аббас также призвал мировых лидеров и генерального секретаря ООН приехать в Газу с визитом и обеспечить палестинскому руководству доступ туда.

До этого завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса.

По мнению политолога Бориса Межуева, встреча лидеров государства прошла в тот момент, когда возник определенный дефицит посредников на Ближнем Востоке. По его словам, тесная связь России и Палестины делает невозможным для США выступление в роли честного маклера.

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