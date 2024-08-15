Президент Палестины посетит Газу

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен посетить сектор Газа. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента Турции, передает ТАСС.

«У нас нет иного выбора, так что я и другие члены руководства Палестинской национальной администрации решили посетить Газу, а после этого — Иерусалим», — сообщил он.

Аббас также призвал мировых лидеров и генерального секретаря ООН приехать в Газу с визитом и обеспечить палестинскому руководству доступ туда.

До этого завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса.

По мнению политолога Бориса Межуева, встреча лидеров государства прошла в тот момент, когда возник определенный дефицит посредников на Ближнем Востоке. По его словам, тесная связь России и Палестины делает невозможным для США выступление в роли честного маклера.