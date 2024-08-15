Экс-глава разведки ФРГ рассказал, кто мог подорвать «Северные потоки»

Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, предположительно, могли договориться о подрыве «Северных потоков», поскольку этот теракт не мог быть частной инициативой. Как сообщает газета Die Welt, об этом заявил бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг.

Он считает, что осуществить подрыв газопроводов можно было лишь при поддержке «с земли». Ханнинг заявил, что, судя по карте, «к этому явно подключились спецслужбы Польши». Вместе с тем экс-глава немецкой разведки уверен, что саму диверсию осуществляли украинцы, хоть и с существенной поддержкой со стороны поляков. Такие решения принимаются на высочайшем уровне, а потому исключать договоренностей между Зеленским и Дудой нельзя.

«Это точно не была частная инициатива инструкторов по дайвингу. Большую роль играли польские и украинские военные ведомства», — отметил разведчик.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест по делу о диверсии. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который является инструктором по дайвингу. В Польше заявили, что в июле он сбежал из страны на Украину. Позднее The Wall Street Journal рассказала, что Владимир Зеленский изначально одобрил диверсию, а после попытался отменить свое решение, когда о происходящем узнало ЦРУ США. Однако на тот момент главком ВСУ Валерий Залужных проигнорировал его команду.