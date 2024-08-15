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Экс-глава разведки ФРГ рассказал, кто мог подорвать «Северные потоки»

Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, предположительно, могли договориться о подрыве «Северных потоков», поскольку этот теракт не мог быть частной инициативой. Как сообщает газета Die Welt, об этом заявил бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг.

Экс-глава разведки ФРГ рассказал, кто мог подорвать «Северные потоки»
© РИА Новости

Он считает, что осуществить подрыв газопроводов можно было лишь при поддержке «с земли». Ханнинг заявил, что, судя по карте, «к этому явно подключились спецслужбы Польши». Вместе с тем экс-глава немецкой разведки уверен, что саму диверсию осуществляли украинцы, хоть и с существенной поддержкой со стороны поляков. Такие решения принимаются на высочайшем уровне, а потому исключать договоренностей между Зеленским и Дудой нельзя.

«Это точно не была частная инициатива инструкторов по дайвингу. Большую роль играли польские и украинские военные ведомства», — отметил разведчик.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест по делу о диверсии. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который является инструктором по дайвингу. В Польше заявили, что в июле он сбежал из страны на Украину. Позднее The Wall Street Journal рассказала, что Владимир Зеленский изначально одобрил диверсию, а после попытался отменить свое решение, когда о происходящем узнало ЦРУ США. Однако на тот момент главком ВСУ Валерий Залужных проигнорировал его команду.