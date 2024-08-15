Генпрокуратура Украины предъявила новые обвинения экс-командирам «Беркута»

Генеральная прокуратура Украины предъявила новые обвинения экс-командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского подразделений милиции специального назначения «Беркут». Об этом сообщается в Telegram-канале самого ведомства.

В заявлении отмечается, что бывшим стражам порядка вменяется якобы незаконное препятствование акциям протеста в феврале 2014 года. Речь идет о беспорядках на площади Независимости и у Дома профсоюзов в Киеве.

По информации прокуратуры, для разгона митингов сотрудники «Беркута» использовали водометы и бронетранспортеры. Также в ход шли огнестрельное оружие и военные прожекторы.

«В настоящее время решается вопрос о применении в отношении бывших правоохранителей мер пресечения», — говорится в публикации.

25 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Шевченковский районный суд Киева закрыл дело о двух разгонах «евромайдана» со стороны «Беркута». Инстанция сняла с подозреваемых все обвинения, а также отменила постановление об аресте их имущества. Всего фигурантами дела считались пять человек.