Лукашенко рассказал о пожелании Запада русским и украинцам «подохнуть» в конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто желает русским и украинцам «подохнуть» в конфликте, передает «БелТА».

«Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга: украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут"», — рассказал Лукашенко в интервью.

Помимо этого Лукашенко призвал к проведению переговоров, чтобы «закончить эту драчку». По его словам, она не нужна ни украинскому, ни русскому, ни белорусскому народам.

Ранее Лукашенко заявил, что в защите белорусского кордона нет никаких красных линий, как только граница будет нарушена, ответ Белоруссии будет мгновенным. Он добавил, что единственная красная линия — это линия государственной границы, и Минск уже подготовил алгоритм действия на случай приграничных провокаций.