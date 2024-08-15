Лукашенко назвал условия для применения ядерного оружия

Лукашенко заявил, что не намерен применять ядерное оружие
Белоруссия не намерена применять ядерное оружие до тех пор пока не нарушена граница страны. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу возможности применения ядерного оружия, отвечая на вопрос о готовности нажать «красную кнопку». Ura.Ru
«Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко. ТАСС
Президент Белоруссии так ответил оппонентам за рубежом на вопрос о нажатии «красной кнопки». Лукашенко уточнил, что ему с президентом России Владимиром Путиным, принимая такие решения, «как-то и неудобно об этом говорить». News.ru