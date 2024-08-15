Большинство немцев оказались недовольны работой Шольца

Около 60% опрошенных немцев недовольны работой действующего коалиционного правительства и лично канцлером Олафом Шольцем. Это следует из опроса, проведенного для телеканала ZDF.

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Согласно исследованию, 62% опрошенных граждан ФРГ считают, что правящая коалиция Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии Германии и «Зеленых» работает неудовлетворительно. 33% высказали противоположное мнение.

Кроме того, 76% респондентов недовольны лидерскими качествами Шольца как главы правительства. Лишь 16% опрошенных считают иначе. 29% участников опроса считают положительным, что он будет баллотироваться на второй срок, в то время как 67% высказались против подобного развития событий.

До этого Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партия Германии, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По его словам, СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг. Партия может выиграть следующие федеральные выборы, считает Шольц.