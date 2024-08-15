Лукашенко рассказал, намерен ли применять ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен применять имеющееся на территории страны тактическое ядерное оружие (ТЯО), пока противник не пересечет границу Союзного государства.

"Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (зарубежным оппонентам - прим. ТАСС) прямо сказал (хоть они там и говорят: дурной, применит оружие): "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего Союзного государства", - сказал белорусский лидер в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого опубликовало агентство БелТА.