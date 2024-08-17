В Германии призвали создать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"

Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" выступила за создание в Бундестаге комиссии по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" с целью определения роли правительства Германии в этом деле.

"Учитывая недавние разоблачения подрывов "Северного потока" и "Северного потока - 2", мы наблюдаем новую ситуацию. Нам нужна комиссия по расследованию в Бундестаге, чтобы выяснить роль правительства ФРГ. Что и в какой момент знали немецкие власти и представители правительства?" - заявила Вагенкнехт медиагруппе Funke. "Если окажется, что германские власти заранее знали о плане нападения, то мы будем иметь скандал века в немецкой политике", - подчеркнула она. "Подрыв "Северного потока" был террористической атакой на наше энергоснабжение. Тот факт, что правительство Германии до сих пор ничего не предприняло для прояснения ситуации, усиливает подозрения в причастности к скандалу правящей коалиции "Светофор", - констатировала депутат.

Она полагает, что имело место сокрытие [фактов], чтобы еще больше не настраивать население страны против поставок оружия на Украину.

"Поскольку, как сообщается, планы взрыва вынашивали высшие украинские военные, по крайней мере, первоначально с одобрения украинского президента, это не должно остаться без последствий. Вместо того, чтобы продолжать требовать от немецких налогоплательщиков финансирования украинского госбюджета и бесконечных поставок оружия, пора бы поговорить о возмещении ущерба", - резюмировала Вагенкнехт.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit 14 августа сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". Согласно имеющимся данным, сейчас подозреваемый скрылся. Германская прокуратура, как указывало издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на "Северных потоках".

По данным газеты The Wall Street Journal, о замысле украинских властей о подрыве газопроводов в 2022 году сначала узнали агенты голландской военной разведки. Затем голландцы предупредили ЦРУ, а США следом передали информацию Германии. ЦРУ якобы затем потребовало от президеннта Украины Владимира Зеленского отказаться от проведения операции. Президент Украины с учетом позиции Вашингтона распорядился прекратить реализацию плана, но тогда занимавший пост главкома ВСУ Валерий Залужный, несмотря на это, продолжил операцию, отмечала американская газета.