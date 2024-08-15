Залужного вызвали в Киев из-за статьи WSJ о «Северных потоках»

Экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который сейчас работает послом Украины в Великобритании, вызвали в Киев. Как сообщает РИА Новости, об этом утверждает проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью о подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году. В публикации утверждалось, что Владимир Зеленский изначально одобрил диверсию, а после попытался отменить свое решение, когда о происходящем узнало ЦРУ США. Однако Залужный, на тот момент главком ВСУ, не только проигнорировал украинского лидера, но и изменил первоначальный план. Вместе с тем сам бывший военный отрицает обвинения.

«Залужного вызвали в Киев», — написал Шарий, не приведя подробностей.

Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

Напомним, что 14 августа немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест по делу о диверсии. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который является инструктором по дайвингу. В Польше заявили, что в июле он сбежал из страны на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила такую активность по теме «Северных потоков» желанием Запада отвести от себя подозрения в совершении теракта.