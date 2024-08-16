В ЕС заявили о подготовке санкций против Израиля

Евросоюз рассмотрит санкции в отношении членов правительства Израиля после нападений израильтян на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан. Об этом 16 августа заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своих соцсетях.

«Мы осуждаем нападения поселенцев в деревне Джит, направленные на устрашение палестинцев. Я подтверждаю свое намерение внести предложение о санкциях против тех, кто обеспечивает действия агрессивных поселенцев, включая некоторых членов израильского правительства», — говорится в сообщении.

Кроме того, Боррель призвал лидеров Израиля остановить насилие со стороны поселенцев, которое осуществляется изо дня в день при полной безнаказанности. Ранее чиновник заявил, что санкции могут коснутся министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

Как писала «Парламентская газета», Боррель осудил решение Израиля отозвать аккредитации норвежских дипломатов, выполняющих роль представителей при Палестинской национальной администрации.