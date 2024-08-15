Лукашенко обвинил безответственных политиков Литвы в безумных решениях

Запрет Литвы на въезд в республику автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, — это безумное решение. В неадекватной политике безответственных политиков из Литвы обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Lenta.ru

«Безумцы. Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал, - сказал он. - Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет». ТАСС

Ранее Лукашенко заявил о нежелании Польши и Литвы решать проблемы дипломатией. Газета.Ru