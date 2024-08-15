Лукашенко пригрозил НАТО

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет красных линий в вопросе нарушения границы и ответ на такие действия будет «мгновенным». Об этом сообщает «Белта».

В интервью телеканалу «Россия» Лукашенко заявил, что Белоруссия не стремится к эскалации и не хочет «войны против всего НАТО». Однако в случае атаки ответ белорусских войск будет мгновенным, подчеркнул он.

«Если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких «красных линий» не будет. Она есть, эта линия, - государственная граница. Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный», - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что детали этого ответа подготовлены «приказом в сейфах, как положено». Других подробностей он не привел.

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Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал недавний инцидент с дронами ВСУ попыткой эскалации. Украинские дроны были сбиты в воздушном пространстве Белоруссии 9 августа. Лукашенко сообщил, что дроны направлялись в сторону России и поручил усилить группировки войск на границе с Украиной на гомельском и мозырском направлениях.