Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась награждать грузинских олимпийцев, представленных к государственным почестям правительством страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, она «намерена устроить всенародный праздник» для олимпийцев в сентябре, и только после этого наградит их.

Кроме того, по словам Зурабишвили, «дискриминацией» является награждение олимпийцев до завершения в Париже 8 сентября Паралимпийских игр.

«Это неприемлемо», – сказала она.

На Играх в Париже Грузия заняла 24 место в общекомандном зачете, завоевав три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Это лучший показатель в истории независимой Грузии.

В четверг премьер-министр Ираклий Кобахидзе примет грузинских олимпийцев.По его инициативе, победители и призеры представлены на государственные награды. Чемпионы получат по миллиону лари (370 тыс. долларов), серебряные призеры – по 500 тыс. лари, а бронзовый – 250 тыс. лари.