В УВКБ ООН высказались о ситуации с эвакуированными из Курской области

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев не принимает участия в помощи эвакуированным из Курской области, но в курсе ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Накануне в МЧС заявили, что более 720 человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки.

Советник врио губернатора региона Роман Алехин отметил, что из-за подрыва ВСУ моста над рекой Сейм несколько сел Глушковского района Курской области оказались отрезаны. Это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

До этого для жителей Курской области дополнительно запустили поезда "Ласточка", чтобы обеспечить возможность выехать из региона. Проблем с билетами нет, заверил министр транспорта РФ Роман Старовойт.