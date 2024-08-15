В Белом доме заявили, что Иран не отказался атаковать Израиль

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран не отказался от своих планов нанести удар по Израилю. Его слова передает телеканал CNN.

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Кирби сослался на имеющиеся данные о том, что Тегеран не отказался от намерения ударить по территории еврейского государства. Он также выразил надежду, что до этого не дойдет.

В августе американская газета The New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в качестве мести за устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В свою очередь, постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону в соответствии с международным правом и будет реагировать на устранение Хании по своему усмотрению.

До этого информационное агентство Reuters сообщило, что Иран обсуждает со странами Запада возможный удар по Израилю и способы возмездия за ликвидацию Хании. По данным источников, переговоры Тегерана с Вашингтоном и другими западными столицами протекают активно и длятся уже несколько дней.