Байдена призвали до конца срока победить Россию

У действующего президента США Джо Байдена есть «редкое окно возможностей» до конца президентского срока сосредоточиться на том, чтобы «победить в глобальной войне», которую Россия якобы ведет против Запада, в том числе на Украине. Об этом пишут в материале для The Hill эксперт по безопасности Марк Тот и офицер в отставке Джонатан Свит.

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«Победа над Россией на Украине поможет решить многие проблемы национальной безопасности, с которыми сталкиваются НАТО и союзники Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Москва будет сдержана. Иран снова будет изолирован. <…> И китайскому председателю Си Цзиньпину будет послан четкий сигнал о том, что демократии все еще способны выигрывать войны», — говорится в тексте.

Авторы считают, что наследие Джо Байдена будет определяться не тем, кто выиграет на президентских выборах в ноябре, а тем, может ли президент создать условия для победы или позволит «Путину и Си уничтожить американскую мощь».

До этого американский генерал в отставке Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты не способны противостоять России и Китаю при президенте Джо Байдене. Военный заявил, что Вашингтону необходимо послать союзникам и противникам страны четкий сигнал о силе государства.