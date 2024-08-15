На Камалу Харрис хотят подать в суд

Радиостанция WDAY, вещающая в Фарго (Северная Дакота, США), рассматривает возможность подачи иска против предвыборного штаба Камалы Харрис, который отредактировал заголовки с сайта WDAY для рекламы и создал впечатление, что радиостанция поддерживает Харрис. Об этом сообщает Daily Caller.

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Ранее издание Axios рассказало, что предвыборный штаб Харрис редактировал заголовки и описания новостей в поисковой рекламе Google таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто The Guardian, Reuters, CBS News и другие крупные СМИ на ее стороне.

Как отмечало Axios, это обычная практика в мире рекламы, не нарушающая политику Google. Однако в случае с Харрис реклама достаточно точно имитировала реальную поисковую выдачу новостей. Пользователям не сразу было ясно, что текст, сопровождающий реальные новостные ссылки, написан представителями штаба Харрис, а не самими СМИ.

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Представители The Guardian уже заявили, что обратятся к Google за дополнительной информацией об этой практике. Как ранее утверждали в самой Google, поскольку объявления в поиске четко обозначены как рекламные, их «легко отличить от реальных результатов поиска».

Глава WDAY Стив Холлстром рассказал изданию Daily Caller, что радиостанция чувствует себя оскорбленной подходом к рекламе штаба Харрис. Холлстром назвал такую рекламу ложью и заявил, что это вредит бренду WDAY.