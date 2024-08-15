Стало известно о давлении Индии на США из-за событий в Бангладеш

Индия оказала давление на Соединенные Штаты в связи с их стремлением сместить власти в Бангладеш, поскольку в Нью-Дели опасаются роста исламского экстремизма на территории страны при приходе оппозиции к правлению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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Как следует из текста, американские дипломаты публично критиковали бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасину из-за того, что она посадила в тюрьму «тысячи своих соперников и критиков». Однако в серии встреч индийские чиновники потребовали от США смягчить «продемократическую риторику».

По словам представителей Индии, они напрямую поставили перед Вашингтоном вопрос двусторонних отношений. Они заявили, что Соединенные Штаты не имеют права считать Индию своим стратегическим партнером, если будут игнорировать ее опасения в сфере нацбезопасности, пишет WSJ.

Массовые волнения студентов охватили Бангладеш в конце июля в знак протеста против системы квот на трудоустройство в государственных органах для членов семей ветеранов, якобы выгодной сторонникам премьера Хасина. Демонстрации постепенно переросли в беспорядки и столкновения с полицией, для подавления акций привлекли армию. В начале августа премьер Бангладеш выехала из страны, что привело к остановке протестов. Впоследствии в стране начало действовать временное правительство во главе с Мухаммадом Юнусом.