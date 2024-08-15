В США раскрыли стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

Диверсионная операция, в результате которой был осуществлен подрыв на газопроводах «Северный поток», стоила около $300 тысяч, пишет Wall Street Journal. По ее данным, атака была организована бывшим главнокомандующий ВСУ Валерием Залужным.

Сообщается, что финансированием диверсии занимались украинские бизнесмены, ее одобрил президент страны Владимир Зеленский. Также утверждается, что незадолго до подрыва о намерениях Киева узнали в США, после чего Вашингтон попросил отказаться от данной идеи, но украинская сторона проигнорировала призыв.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя расследование WSJ, заявил, что Киев не имеет никакого отношения к диверсии на «Северных потоках». Он утверждает, что у страны не было для этого ни технических, ни финансовых ресурсов.

Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

До этого украинский офицер, который был свидетелем разговора о подрыве «Северных потоков», заявил, что идея об этом появилась во время пьяной ночи в баре. По его словам, ему до сих пор смешно от сообщений СМИ о серьезной подготовке к диверсии.

Генпрокуратура ФРГ ранее выдала ордер на арест подозреваемого в подрывах газопроводов. Речь идет о гражданине Украины, который работал инструктором по дайвингу.