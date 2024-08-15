Словацкие активисты закрасили украинские флаги на советских танках

Активисты словацкой организации «Брат за Брата» закрасили украинские флаги, которые неизвестные нанесли на советскую военную технику в Словакии. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в стране.

Ранее неизвестные разрисовали украинскими флагами танки, выставленные в районе деревни Даргов. Во время Второй мировой войны в этой местности проходили бои между советской и немецкой армиями. Словацкие активисты закрасили флаги зеленой краской.

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», - подчеркнули в посольстве РФ.

Ранее сотрудники стадиона в чешской Остраве убрали с трибуны украинский флаг во время хоккейного матча между сборными Казахстана и Латвии. Спортивные чиновники подчеркнули, что во время чемпионатов на стадионах разрешены только национальные флаги стран-участниц.