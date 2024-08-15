Бизнесмен Дотком прокомментировал сообщения о своей экстрадиции в США

Министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит объявил, что немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком будет экстрадирован в США, сообщает RNZ. Сам Дотком в ответ назвал Новую Зеландию «американской колонией» и заявил, что у него есть план.

© Wikipedia Commons

Родившийся в Германии Дотком имеет вид на жительство в Новой Зеландии и с 2012 года, после рейда на его особняк в Окленде, борется с экстрадицией в США. Власти США утверждают, что Дотком и трое других руководителей Megaupload нанесли более 500 миллионов долларов ущерба киностудиям и звукозаписывающим компаниям, поощряя платных пользователей хранить и распространять материалы, защищенные авторским правом. Американские правоохранители считают, что это принесло сайту доход в размере более 175 миллионов долларов.

Директор Megaupload по маркетингу Финн Батато, технический директор Матиас Ортманн и еще один руководитель Брам ван дер Колк были арестованы в Окленде вместе с Доткомом в 2012 году. Ортманн и Ван дер Колк заключили сделки о признании вины. В результате они были приговорены к тюремному заключению в Новой Зеландии, но смогли избежать экстрадиции. Батато оставался в Новой Зеландии и умер в 2022 году.

«Я тщательно рассмотрел всю информацию и решил, что господин Дотком должен быть выдан США для предания суду. Как это принято, я дал господину Доткому небольшой период времени, чтобы обдумать и посоветоваться по моему решению», - заявил Голдсмит.

Комментируя решение министра, Дотком заявил, что Новая Зеландия - «послушная колония США» - решила выдать его «за файлы, загруженные пользователями на Megaupload». Он написал в соцсети X, что у него «есть план», он любит Новую Зеландию и не намерен покидать страну. RNZ подчеркивает, что Дотком вправе обжаловать решение об экстрадиции.