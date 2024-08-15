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The New York Times объяснила секрет учений России и Китая

Россия и Китай в последние годы усилили свой неформальный политический и экономический альянс против Запада, пишет газета The New York Times. Как отмечает издание, теперь Москва и Пекин также усиливают сотрудничество между своими армиями, проводя «все более провокационные» совместные учения.

В июле китайские и российские бомбардировщики впервые провели совместное патрулирование возле Аляски. За несколько дней до этого страны впервые за восемь лет провели военно-морские учения с боевой стрельбой в спорном Южно-Китайском море. Также они начали чаще совместно летать и плавать в водах около Тайваня, Японии и Южной Кореи, где у США есть стратегические интересы. NYT назвала совместные учения РФ и Китая «наиболее ярким признаком сближения» президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, «стремящихся бросить вызов своему главному геополитическому сопернику - США». По словам американского аналитика Брайана Харта, Пекин все острее чувствует, что дипломатических и экономических действий недостаточно, чтобы донести свои доводы до Вашингтона, вводящего против Китая санкции и создающего новые военные альянсы в Азии.

Ученые назвали дату заселения Белоруссии

Глава Института истории белорусской академии наук Вадим Лакиза заявил, что Белоруссия была впервые заселена не менее 400 тысяч лет назад. Об этом ученый рассказал в интервью БЕЛТА.

По словам Лакизы, ранее ученые давали «осторожную оценку» возрасту самой древней стоянки на территории Белоруссии - около деревни Огово. Сначала считалось, что она была заселена 250 тысяч лет назад, затем ее возраст оценили в 300 тысяч лет. Результаты новых естественнонаучных анализов показали, что стоянка гораздо древнее, отметил эксперт. Кроме того, ученые нашли артефакт возрастом не менее ста тысяч лет возле деревни Кошевники Гродненского района. По словам Лакизы, это означает, что люди появились в районе Гродно «как минимум в десять раз раньше».

Bloomberg: экспорт российской нефти возвращается к норме

Российский морской экспорт сырой нефти постепенно восстанавливается после 11-месячного минимума, рассказало Bloomberg. Средние четырехнедельные поставки демонстрируют рост уже второй отчетный период подряд.

По оценке агентства, поставки азиатским клиентам России выросли за последние четыре недели (до 11 августа) до 2,95 миллиона баррелей в сутки. При этом валовая стоимость поставок сырой нефти по морю практически не изменилась и составила 1,58 миллиарда долларов в неделю. Как отмечает Bloomberg, поставки также остаются на 500 тысяч баррелей в день ниже апрельского максимума.

Политолог рассказал о роли Австрии в санкциях против России

Портал infoBRICS задался вопросом, почему нейтральная Австрия присоединилась к санкционной политике ЕС против России. Австрийский политолог Патрик Поппель рассказал, что Австрия должна была сыграть роль посредника в конфликте России и ЕС, но в 2014 году «молодой и неопытный» политик Себастьян Курц привел внешнюю политику Австрии в соответствие с требованиями Евросоюза и трансатлантических сил, а затем быстро стал канцлером.

Как отметил Поппель, поведение, противоречащее национальным интересам, немедленно вознаграждается «структурами, работающими на заднем плане». По словам политолога, пример Австрии стал показательным: если даже нейтральная Вена поддерживает санкции, то страны, входящие в НАТО, тем более не будут выступать против ограничений. Поппель назвал это «изобретательной манипуляцией». Как отметил эксперт, в результате получилось, что Австрия сыграла «решающую негативную роль» во введении санкций против России. Ни одна компания Австрии не выиграла от санкций, и это означает, что решение о санкциях могло контролироваться только из-за рубежа, уверен политолог.

«Украина меняет поведение перед приходом Трампа»

Издание Al Ittihad увидело «некоторый повод для оптимизма» в заявлении Владимира Зеленского о будущих мирных конференциях. Зеленский рассказал, что страны-участницы хотят, чтобы на этих мероприятиях присутствовала Россия.

Al Ittihad назвало это важным изменением в позиции Украины, ранее выступавшей против участия России в мирных конференциях. По версии издания, такое развитие событий сложно отделить от происходящего в США, где Дональд Трамп может вернуться в Белый дом по итогам выборов. Трамп не раз говорил о своих планах положить конец украинскому кризису. По меняющимся заявлениям Зеленского можно понять, что Украина держит в уме исход американских выборов и переходит к более гибкой политике, считает Al Ittihad.