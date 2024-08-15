Власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США бизнесмена, основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Шмитца, который известен также как Ким Дотком. Такая информация следует из заявления министра юстиции страны Пола Голдсмита, его слова приводит национальное радио RNZ.

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«Я получил подробную консультацию по этому вопросу от министерства юстиции», — сказал он.

Голдсмит добавил, что по итогам изучения полученной информации сделал вывод, что Дотком должен быть передан США и предстать перед судом.

Это решение Дотком может обжаловать, по данным радиостанции, он планирует воспользоваться этой возможностью.

До этого Дотком попадал в поле внимания ФБР, в том числе его уже задерживали по запросу бюро. Предприниматель обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года.

Дотком известен своими резонансными заявлениями, среди которых — призыв к мировому сообществу благодарить президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокационные действия США на мировой арене.