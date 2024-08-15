Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в ответ на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи.

На прошлой неделе Совет ЕС утвердил решение о выделении украинским властям первого транша в размере около 4,2 млрд евро из фонда финансовой помощи Украине. 13 августа фон дер Ляйен заявила, что Киеву перевели средства.

«ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США, НАТО», — написал Уоллес.

Депутат добавил, что расширение и развитие ВПК стало для Евросоюза важнее, даже чем забота о собственных гражданах.

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Ранее Уоллес заявил, что Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям. Он считает, что в конечном счете. «история не будет благосклонна» к украинскому политику.