Идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Lenta.ru

«Вся эта история родилась из ночи крепкой пьянки», — сказал изданию один из офицеров, якобы причастный к заговору. Журналисты утверждают, что операцию «финансировали бизнесмены», а курировал ее «высокопоставленный генерал». RT на русском

Кто именно участвовал в попойке, газета не указала. Однако, по ее данным, все последующие договоренности разработчики диверсии заключали в устной форме, чтобы не оставить улик. Российская газета