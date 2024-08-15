Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не могла быть причастна к подрыву «Северных потоков», поскольку не обладала должными техническими и финансовыми возможностями. Об этом он сказал агентству Reuters, объясняя, почему Киев не причастен к теракту.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что Владимир Зеленский изначально одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он пытался отменить свое решение, после того как ЦРУ США узнало о нем. На тот момент главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не только проигнорировал требование украинского лидера, но и изменил первоначальный план. Сам Залужный отрицает обвинения.

«Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов», — заявил Подоляк, комментируя публикацию.

14 августа немецкие СМИ также сообщали, что генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест по делу о диверсии. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который является инструктором по дайвингу. В Польше заявили, что в июле он сбежал из страны на Украину.