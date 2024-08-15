Источник американской газеты The Wall Street Journal заявил, что идея взорвать газопроводы «Северный поток» в Балтийском море родилась в пьяной беседе в баре, где встретились офицеры ВСУ и бизнесмены.

«Вся эта история родилась из ночи крепкой пьянки», — сказал изданию один из офицеров, якобы причастный к заговору.

Журналисты утверждают, что операцию «финансировали бизнесмены», а курировал её «высокопоставленный генерал».

Газета пишет, что Владимир Зеленский якобы лично одобрил план подрыва «Северных потоков», но позже пытался изменить решение. В материале говорится, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ об отмене диверсии.

Как утверждает американский журналист Сеймур Херш, США начали готовить подрыв «Северных потоков» за недели до начала спецоперации России на Украине. В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали американские водолазы: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Эту версию поддерживает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. В интервью Такеру Карлсону он заявил, что Соединённые Штаты взорвали газопроводы, как и «обещали, наверное, десятки раз».

Президент России Владимир Путин, комментируя взрывы на «Северных потоках» в интервью Карлсону, отмечал, что у ЦРУ нет алиби.