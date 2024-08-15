WSJ: Иран держит США в напряжении, медля с ответным ударом по Израилю

Администрация президента США Джо Байдена заявила иранским властям, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке. При этом в Вашингтоне сохраняются серьезные опасения, что Иран все равно ударит по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. ТАСС

«Мы знаем, что они обращают внимание на наши послания, но не знаем, меняет ли это их мнение», — сообщил анонимный высокопоставленный американский чиновник. По информации издания, американские власти также не могут оценить силу возможного удара Ирана и предположить, будет ли он сильнее, чем апрельская атака по Израилю. Lenta.ru

Ранее стало известно, что под удар со стороны Ирана может попасть гражданская инфраструктура израильского порта Хайфа. News.ru