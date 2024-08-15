В Германии заявили об угрозе войны из-за размещения ракет США

Размещение ракет США в Германии может грозить войной в Европе и даже применением ядерного оружия. Об этом заявила депутат бундестага, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Амира Мохамед Али в интервью газете Rheinische Post. Lenta.ru

В связи с предстоящими региональными выборами в трех восточных федеральных землях (Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге) Мохамед Али подчеркнула, что размещение американских ракет является для BSW красной линией в вопросе участия в земельном правительстве. «Мы, BSW, настолько решительно против этого, что делаем это красной линией для участия в правительстве», - сказала она. «Мы гарантируем: мы не будем в правительстве ни одной федеральной земли, которое просто принимает или даже поддерживает размещение ракет. Мы будем добиваться того, чтобы федеральные земли оказывали давление на развертывание», - резюмировала депутат. ТАСС

Ранее глава партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что ракеты США не закроют брешь в обороне, а лишь сделают страну главной мишенью для России. RT на русском