США усилят давление на Нетаньяху за отказ от перемирия в Газе

Администрация президента США Джо Байдена обвинит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в провале переговоров и примет шаги против его сторонников, если он отвергнет предложения по Газе. Об этом сообщает Haaretz.

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В четверг, 15 августа, в Дохе должны возобновиться переговоры о перемирии в Газе и освобождении заложников. По данным Haaretz, перед встречей США продолжают оказывать давление на все стороны в попытке продвинуть сделку. Издание утверждает, что Белый дом теперь напрямую связывает прекращение огня с отсрочкой «атаки возмездия» на Израиль, запланированной Ираном и «Хезболлой».

Как выяснило издание, администрация Байдена может сделать Израилю и ХАМАС предложение, на которое их попросят ответить «да» или «нет» без дальнейшего торга. Если Нетаньяху откажется от предложения, США не только обвинят его в провале переговоров, но и предпримут шаги против радикально правых в правительстве Израиля. Речь идет о министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире и министре финансов Бецалеле Смотриче, которые выступают против сделки с ХАМАС.

Ранее представители ХАМАС заявляли, что не будут участвовать во встрече 15 августа, так как Израиль продолжает вести войну и не относится к переговорам всерьез. В ХАМАС подчеркивали, что хотят увидеть «дорожную карту» с планом исполнения договоренностей.