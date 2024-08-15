Кандидат Трампа в вице-президенты объяснил его привлекательность

Привлекательность экс-президента США Дональда Трампа объясняется тем, что он умеет импровизировать во время своих выступлений. Об этом заявил его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

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«Я думаю, что одна из вещей, которая действительно нравится людям в Трампе, — это то, что он не боится импровизировать во время выступлений. Он говорит то, что на самом деле у него на уме. Я думаю, это действительно хорошо и является частью его привлекательности», — отметил сенатор штата Огайо.

Также Вэнс добавил, что в своих речах Трамп посвящает «90 процентов времени политике» и тому, как он будет реализовывать свои планы в случае победы на предстоящих президентских выборах в США.

Ранее Вэнс заявил, что США необходимо перестать играть в «полицейских мира» и отправлять молодых людей на службу в другие страны.