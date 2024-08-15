Трамп рассказал, что будет с Харрис в случае его победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высмеял свою соперницу, вице-президента Камалу Харрис и заявил, что в день выборов «уволит» ее и прикажет ей «убираться». Об этом рассказал Washington Examiner.

Трамп раскритиковал Харрис во время митинга в Эшвилле, городе, расположенном в колеблющемся штате Северная Каролина. Перед выборами там наблюдается примерно одинаковый уровень популярности кандидатов от Демократической и Республиканской партий. В своем выступлении Трамп поиздевался над смехом Харрис.

«Что случилось с ее смехом? Я не слышал этого смеха около недели. Вот почему они не выпускают ее на сцену. Вот почему она исчезла. Это смех сумасшедшей. Они сказали ей не смеяться. Ее смех угрожает карьере», - заявил Трамп.

Предвыборный штаб Трампа обещал, что речь в Эшвилле будет экономической, но бывший президент потратил значительную часть времени на критику Джо Байдена, Харрис и ее напарника по выборам, губернатора Миннесоты Тима Уолза. Его Трамп назвал «клоуном» и высмеял за подписание закона, обеспечивающего школьные туалеты средствами для менструации. Затем экс-президент заявил, что Харрис «будет уволена» в ноябре.

Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

«В день выборов мы скажем ей, что с нас хватит и мы больше не можем этого выносить. Камала, ты ужасно работаешь. Ты худший вице-президент в истории. Ты уволена. Убирайся отсюда. Уходи», - заявил он.

Ранее Трамп заявил, что Харрис пытается выдать себя за чернокожую, хотя раньше она «пропагандировала» свое индийское происхождение (мать Харрис - уроженка Индии, а отец - чернокожий американец ямайского происхождения). Харрис называла комментарии Трампа «одним и тем же старым шоу». Она подчеркивала, что «американский народ заслуживает лучшего - заслуживает лидера, который говорит правду».