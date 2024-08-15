Экс-разведчик из США оценил новости о замене Зеленского

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что западные элиты впервые начали обсуждать возможную отставку Владимира Зеленского. Об этом сообщает «URA.ru» со ссылкой на интервью Риттера.

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что власти США недовольны Зеленским и обсуждают его замену на «более управляемого и менее коррумпированного» человека. По данным СВР, в Вашингтоне рассматривают кандидатуру экс-главы МВД Украины Арсена Авакова*. В разведке отмечали, что в США таким способом готовятся к переговорному процессу с Россией.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

По мнению Риттера, руководство западных стран больше не доверяет Зеленскому, так как он «слишком коррумпирован и слишком неэффективен». Бывший разведчик считает, что сейчас идут активные дискуссии о том, как организовать его отставку.

«Пришло время заменить его», - заявил Риттер.

Сообщения о возможной отставке Зеленского прокомментировал Аваков*. Он заявил, что нового лидера страны выберут сами украинцы, «когда придет время». Также Аваков* пообещал «помогать, чем сможет» нынешним властям Украины и пожелал Зеленскому «успеха во всем».

*внесен в реестр террористов и экстремистов в России.