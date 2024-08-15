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Экс-разведчик из США оценил новости о замене Зеленского

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что западные элиты впервые начали обсуждать возможную отставку Владимира Зеленского. Об этом сообщает «URA.ru» со ссылкой на интервью Риттера.

Экс-разведчик из США оценил новости о замене Зеленского
© globallookpress.com

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что власти США недовольны Зеленским и обсуждают его замену на «более управляемого и менее коррумпированного» человека. По данным СВР, в Вашингтоне рассматривают кандидатуру экс-главы МВД Украины Арсена Авакова*. В разведке отмечали, что в США таким способом готовятся к переговорному процессу с Россией.

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По мнению Риттера, руководство западных стран больше не доверяет Зеленскому, так как он «слишком коррумпирован и слишком неэффективен». Бывший разведчик считает, что сейчас идут активные дискуссии о том, как организовать его отставку.

«Пришло время заменить его», - заявил Риттер.

Сообщения о возможной отставке Зеленского прокомментировал Аваков*. Он заявил, что нового лидера страны выберут сами украинцы, «когда придет время». Также Аваков* пообещал «помогать, чем сможет» нынешним властям Украины и пожелал Зеленскому «успеха во всем».

*внесен в реестр террористов и экстремистов в России.