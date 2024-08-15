Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки». Он назвал данные заявления провокацией, передает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан», — говорится в сообщении WSJ.

WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков"

По информации журналистов The Wall Street Journal, план подрыва «Северных потоков» осенью 2022 года был одобрен лично президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным издания, диверсию на газопроводах в Киеве начали обсуждать за несколько месяцев до этого, в мае 2022 года.