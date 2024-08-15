Пока вы спали: обращение Южной Кореи к КНДР и разговор Трампа с Нетаньяху

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Президент Южной Кореи предложил КНДР создать рабочую группу

Глава Республики Корея Юн Сок Ёль сделал КНДР предложение по поводу создания межкорейской рабочей группы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента Южной Кореи, эта группа сможет обсуждать широкий круг вопросов, в том числе о снижении напряженности и экономические проблемы.

При этом он также напомнил об инициативе, в которой Республика Корея будет оказывать помощь КНДР, если "Северная Корея сделает хотя бы шаг в сторону денуклеаризации".

Свое предложение Юн Сок Ёль произнес во время обращения к гражданам Республики Корея по случаю годовщины освобождения полуострова от японского колониального господства.

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин предложил парламенту Республики Ингушетия рассмотреть сразу три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС.

Среди кандидатов есть действующий глава субъекта Махмуд-Али Калиматов, глава отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы в Ингушетии Алихан Арапханов, а также председатель регионального комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев.

Само голосование состоится 8 сентября.

Посол России в Лондоне заявил об отсутствии дипконтактов с Украиной

Представитель России в Лондоне Андрей Келин сделал заявление об отсутствии дипломатических контактов с Украиной. Об этом сообщают РИА новости.

Посол обозначил такую ситуацию с Украиной в рамках беседы с РИА новости о возможных пересечениях с новым послом Украины Валерием Залужным.

«Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях», — отметил Андерй Келин.

Трамп обсудил с Нетаньяху возможность заключения сделки о перемирии в Газе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о возможном перемирии в Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

По данным источника, в телефонной беседе представитель республиканцев рассчитывал "подтолкнуть Нетаньяху к заключению сделки" с радикальным палестинским движением ХАМАС. Однако точное содержание разговора пока неизвестно.

Телефонной звонок между Трампом и Нетаньяху состоялся в среду, по версии портала.

В Мексике утвердили победу Шейнбаум на президентских выборах

Избирательный суд Мексики утвердил победу Клаудии Шейнбаум на прошедших в июне выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Избирательного суда Моника Сото Фрегосо заявила, что "кандидат Клаудия Шейнбаум Пардо, выдвинутая коалицией "Продолжим творить историю", получила большинство голосов на президентских выборах». При этом решение об этом было принято единогласно.

Клаудия Шейнбаум станет первой избранной женщиной-президентом Мексиканских Соединенных Штатов на срок с начала октября 2024 года по конец сентября 2030 года.