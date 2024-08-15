Бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя нападение украинской стороны на Курскую область, заявил, что на территорию России вторглись страны Североатлантического альянса.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Что произошло в Курске? НАТО вторглось в Россию. Россия не вторгалась на Украину», — сказал Риттер.

Он также отметил, что действия Москвы являлись ответом на военные преступления, совершённые после госпереворота на Украине в 2014 году.

Ранее Риттер сообщил, что на Западе стали открыто говорить о замене Владимира Зеленского.

По его мнению, операция ВСУ в Курской области только ухудшила военное и международное положение режима Зеленского.