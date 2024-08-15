Экс-разведчик США Риттер обвинил НАТО во вторжении на территорию России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя нападение украинской стороны на Курскую область, заявил, что на территорию России вторглись страны Североатлантического альянса.
Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Что произошло в Курске? НАТО вторглось в Россию. Россия не вторгалась на Украину», — сказал Риттер.
Он также отметил, что действия Москвы являлись ответом на военные преступления, совершённые после госпереворота на Украине в 2014 году.
Ранее Риттер сообщил, что на Западе стали открыто говорить о замене Владимира Зеленского.
По его мнению, операция ВСУ в Курской области только ухудшила военное и международное положение режима Зеленского.