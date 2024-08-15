Президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не поможет в противостоянии с Россией, если операция в Курской области обернется неудачей, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, наступление может обернуться крахом украинской обороны на Покровском направлении.

«Если операция в Курске не будет успешной — <....> Зеленскому уже ничего и никто не поможет», — следует из сообщения.

Так депутат отреагировал на статью аналитика Андреаса Умланда, который назвал атаку на Курскую область «азартной игрой» Зеленского, спровоцированной давлением союзников. Дубинский поддержал тезис автора материала.

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Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов указал, что слова президента Украины о Курской области и планах создать там военные комендатуры являются показательным выступлением. Он выразил мнение, что украинский лидер потерял здравый рассудок, раз «причисляет малые террористические диверсии к реальным победам».

До этого сенатор Андрей Климов обратил внимание, что Зеленский не сможет создать никаких военных комендатур в Курской области. Глава государства может говорить что угодно, но его решения не имеют никакой законной силы, констатировал он.