Президент Южной Кореи обратился с предложением к КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль предложил КНДР создать межкорейскую рабочую группу, которая могла бы обсуждать широкий круг вопросов. С такой инициативой он выступил во время обращения к гражданам Республики Корея по случаю годовщины освобождения полуострова от японского колониального господства.

"Сегодня я предлагаю, чтобы власти Юга и Севера создали межкорейскую рабочую группу. Этот орган мог бы заниматься любыми вопросами, начиная снижением напряженности и заканчивая экономическим сотрудничеством, гуманитарными и культурными обменами, реагированием на стихийные бедствия и изменение климата", - сказал южнокорейский лидер, призвав Пхеньян ответить на инициативу.

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Сок Ёль также напомнил о "смелой инициативе", которая подразумевает оказание помощи со стороны Республики Корея в обмен на денуклеаризацию КНДР. "Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы шаг в сторону денуклеаризации", - добавил он.

Южнокорейский президент также сказал, что освобождение Корейского полуострова нельзя считать завершенным, пока не достигнуто объединение. "Когда единое, свободное и демократическое государство, принадлежащее народу, будет установлено на всем полуострове, мы сможем говорить о полном освобождении", - заявил президент.

Он обещал "обеспечить право на информацию" в КНДР. "Чем больше будет жителей Севера, которые считают, что объединение на основе свободы - единственный способ улучшить их жизни и что объединенная Республика Корея примет их, тем сильнее будет основа сторонников объединения на основе свободы", - добавил южнокроейский лидер. Он заявил о планах создать "фонд по защите свободы и прав человека" в КНДР.

15 августа 1945 года закончилось японское колониальное господство над Корейским полуостровом.