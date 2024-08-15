Китай укрепит связи с Сербией в трех сферах

Китайские власти будут укреплять отношения с Сербией в области экономики, спорта и туризма. Об этом заявила член Госсовета КНР Шэнь Ицинь.

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"Китай придает большое значение развитию китайско-сербских отношений и продолжит реализовывать важный консенсус, которого достигли главы двух государств, - приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР слова Шэнь Ицинь, которая 12-14 августа посетила Сербию, где встретилась с президентом этой страны Александаром Вучичем и премьер-министром Милошем Вучевичем. - Мы будем углублять двустороннее сотрудничество и обмены во всех направлениях, включая экономику, спорт, туризм и дела женщин, укреплять прочную дружбу".

Она также передала Вучичу дружественное послание председателя КНР Си Цзиньпина, а Вучевич - приветствие премьера Госсовета Ли Цяна. Как уточняется, в ходе визита Ицинь ознакомилась с развитием спорта в Сербии, в частности с подготовкой молодых футболистов, баскетболистов и волейболистов, посетила Китайский культурный центр в Белграде и уделила внимание проекту венгерско-сербской железной дороги.

По сведениям МИД КНР, Вучич выразил готовность углублять всестороннее сотрудничество с Китаем, включая спорт. Вучевич высказался за совместное продвижение проектов инициативы "Один пояс - один путь".