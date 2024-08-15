Трамп обсудил с Нетаньяху перемирие в Газе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в среду обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

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По их данным, в телефонном разговоре Трамп "рассчитывал подтолкнуть Нетаньяху к заключению сделки" с радикальным палестинским движением ХАМАС. При этом источники портала отмечают, что не знают точного содержания беседы. Axios добавляет, что в аппарате Нетаньяху "не отрицают факт разговора" с Трампом. В конце июля Трамп провел встречу с Нетаньяху в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида), на которой в том числе обсуждался вопрос прекращения огня в палестинском анклаве.

Новый раунд переговоров о перемирии в Газе, как ожидается, состоится 15 августа в Дохе. Власти Израиля уже одобрили отправку туда делегации, которую должен будет возглавить директор разведки "Моссад" Давид Барнеа. ХАМАС на официальном уровне однозначно не отказывалось от участия в консультациях, однако 11 августа призвало посредников представить им конкретный план реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обязать Израиль выполнять его, вместо того чтобы снова садиться за стол переговоров. Очередной раунд консультаций, заявили тогда в ХАМАС, только "обеспечит Израилю прикрытие для продолжения агрессии" против жителей сектора Газа.

Лидеры Египта, Катара и США 9 августа опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых президентом США Джо Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по сведениям Израиля, удалось освободить более 100 заложников. 1 декабря того же года режим прекращения огня был нарушен радикалами, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе находятся 115 человек.