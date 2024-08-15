Более половины американцев назвали Россию врагом США

Более половины американцев считают Россию и Иран врагами США (55 и 56 процентов соответственно). Об этом со ссылкой на результаты опроса компании YouGov сообщает РИА Новости.

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25 и 21 процент американцев считают Россию и Иран недружелюбно настроенными по отношению к США. 4 и 2 процента опрошенных назвали Москву и Тегеран дружелюбно настроенными, и лишь один процент назвал и Россию, и Иран союзниками Америки. 15 процентов не смогли определиться с отношением России к США, 20 процентов не ответили на соответствующий вопрос про Иран.

Также американцев спросили про отношение вице-президента США Камалы Харрис к конфликту Израиля и Палестины. 28 процентов респондентов посчитали, что ее симпатии находятся на стороне Палестины, и лишь 13 процентов назвали Израиль стороной, которую она поддерживает. 36 процентов не определились с ответом, а 23 процента заявили о равной поддержке Харрис обеих сторон.

Ранее опрос компании Pew Research Center показал, что 49 процентов американцев не считают помощь Украине долгом США. Примечательно, что Россию угрозой для США назвали 34 процента респондентов