Напарник Харрис на выборах Уолц анонсировал дебаты с Джей-Ди Вэнсом 1 октября

Кандидат на пост вице-президента США Тим Уолц анонсировал анонсировал дебаты с выбранным бывшим президентом США Дональдом Трампом кандидатом на тот же пост от Республиканской партии Джеймсом Дэвидом Вэнсом 1 октября. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на публикацию Уолца в социальной сети X. Публикация Уолца стала ответом на предположения CNN о дате предстоящих дебатов двух политиков.

До этого кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон не обязан обеспечивать обороноспособность стран Европы в случае военной угрозы. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп. 13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от "демократов" стала вице-президент Камала Харрис.