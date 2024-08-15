В Катаре начались переговоры по прекращению огня в секторе Газа

В четверг, 15 августа, в катарской столице Дохе стартовал очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia (SNA).

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По данным журналистов, текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече. Ее представитель заявил SNA, что движение не собирается пересматривать ранее согласованные условия.

Кроме того, в ХАМАС отметили, что, по их мнению, Соединенные Штаты больше не могут выступать посредником в переговорах.

До этого Reuters сообщило, что ХАМАС хочет, чтобы посредники добились от Израиля конкретного ответа на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа. Если подобное произойдет, то представители движения встретятся с посредниками в Катаре.