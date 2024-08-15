Кисида в годовщину капитуляции Японии не упомянул об ответственности перед Азией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на церемонии, приуроченной к 79-й годовщине объявления о капитуляции страны во Второй мировой войне, не упомянул об ответственности Токио за ущерб, нанесенный странам Азии.

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"Мы никогда ни на минуту не забудем, что мир и процветание нашей страны построены на драгоценных жизнях погибших на войне. После войны Япония последовательно продвигалась вперед как мирная нация. Уроки истории глубоко запечатлены в наших сердцах. Мы будем содействовать поддержанию и укреплению свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, и работать над решением проблем, стоящих перед миром", - сказал глава правительства в своей речи.

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После этого в ходе церемонии в зале "Ниппон будокан" была объявлена минута молчания. Затем перед собравшимися выступил император Японии Нарухито. "Здесь, вспоминая долгий период мира после войны, оглядываясь на прошлое, я испытываю глубокое раскаяние и искренне надеясь, что разрушения войны никогда не повторятся", - отметил монарх.

На отсутствие упоминания об ответственности Японии за ущерб обычно обращают внимание Китай, КНДР и Республика Корея, которые в годы войны подверглись японской оккупации. Впервые за пять лет церемония прошла в полном, а не усеченном формате. В прежние годы из-за мер, связанных с пандемией, число участников церемонии было ограничено. На этот раз в ней приняли участие 3,2 тыс. человек.

О капитуляции

26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, Китая и США была принята Потсдамская декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их. После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.

Япония потеряла в войне 3,1 млн человек, в том числе примерно 800 тыс. мирных жителей, ставших жертвами американских бомбардировок городов страны и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки.